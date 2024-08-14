Beşiktaş'ta forma rekabeti kızıştı!

Beşiktaş'ta takımdan gitmek ya da yedek kalmak istemeyen isimler forma için yırtınıyor. Gedson, Rashica, Colley ve Svensson formayı bırakmaya hiç niyetli değil. Bu tatlı rekabet, Van Bronckhorst'un işine gelecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta forma rekabeti kızıştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 11:04
Beşiktaş'ın geçen sezon üzerinde bulunan ölü toprağından eser kalmadı. Yerine forma için kıyasıya rekabetin yaşandığı bir takım geldi.

HEPSİ KAMÇILANDI

Yeni transferlere formayı bırakmaya hiç niyetli olmayan isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor. Zenit'e transferi son anda gerçekleşmeyen Portekizli oyuncu, yedek kulübesinde oturmayı hiç istemiyor. Samsun maçında sahada basmadık yer bırakmayan Gedson, Ndour'un transferiyle daha da hırslandı.

COLLEY KUSURSUZ

Sağ kanat için transfer girişimlerinin yapılması da Rashica'yı kamçılamış durumda. Stoper haberleri hiç eksilmezken Omar Colley'in performansı da giderek artıyor. Gambiyalı oyuncu Süper Kupa finalinde ve Samsun deplasmanında kusursuzdu.

Svensson da sezon öncesi kendisine yapılan 'yetersiz' yorumlarına sahada cevap verdi. Hücuma destek verebildiğini Süper Kupa'da attığı golle ispatlayan Norveçli, savunmada da geçilmezi oynuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery