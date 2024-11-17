Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi kritik süreç!

Beşiktaş 7 Aralık Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Göztepe, Maccabi ve Hatayspor ile üç kritik maça çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi kritik süreç!
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17 Kasım 2024 12:06
Siyah-beyazlı takım sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 7 Aralık cumartesi günü oynayacağı derbiye kadar üç kritik sınava çıkacak.
 Milli aradan sonra 24 Kasım Pazar günü evinde Göztepe'yle karşılaşacak Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'le kozlarını paylaşacak. Siyah Beyazlılar 2 Aralık Pazartesi günü ise Atakaş Hatayspor'la deplasmanda mücadele edecek.

KAYIPSIZ GEÇMENİN PLANLARI YAPILIYOR

Beşiktaş 9 gün içinde Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Atakaş Hatayspor'la oynayacağı maçları kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Kritik süreci 3'te 3 yaparak atlatmak isteyen siyah-beyazlı takım evindeki Fenerbahçe derbisine moralli ve iddialı çıkmayı hedefliyor.

TARAFTARIYLA BARIŞMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın bu plan doğrultusunda Göztepe maçını mutlaka kazanması gerekiyor. Siyah-beyazlı takım evindeki müsabakadan galibiyetle ayrılmayı başarırsa ilk engeli aşarak taraftarıyla barışacak. Olası puan kaybı ise siyah-beyazlı takımın tüm hesaplarını bozacak. Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sahasında Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor'u yenen Kartal, Kasımpaşa'ya mağlup oldu. 

 
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