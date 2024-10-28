Beşiktaş'ta dört ismin ilk derbi heyecanı

Beşiktaşlı dört futbolcu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta dört ismin ilk derbi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 20:24
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.

Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery