Beşiktaş'ta Djalo'ya tam puan!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, performansıyla beğeni topladı.



Gabriel Paulista takımla çalışmalara başlasa da maç eksiği devam ederken Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçından sonra tercihi yine Djalo oldu.



BAŞAKŞEHİR MAÇI PERFORMANSI



Başakşehir maçında 12 top kazanan Djalo, 10 da ikili mücadele kazandı. 45 pasta 41 isabet bulan Portekizli futbolcu, 6 da pas arası yaptı.



