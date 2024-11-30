Beşiktaş'ta bir kötü haber daha: Uduokhai

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın sakatlığının şokunu yaşayan Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi bir kötü gelişme daha yaşandı.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Maccabi Tel Aviv maçında sakatlık yaşayan Uduokhai'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı.
Habere göre; Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları sonrası Beşiktaş'ta Hatayspor maçında savunma hattında Emirhan Topçu ve Tayyip Talha görev yapacak.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Maccabi Tel Aviv maçında sakatlık yaşayan Uduokhai'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı.
Habere göre; Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları sonrası Beşiktaş'ta Hatayspor maçında savunma hattında Emirhan Topçu ve Tayyip Talha görev yapacak.
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