Beşiktaş'ta bir kötü haber daha: Uduokhai

Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.



Maccabi Tel Aviv maçında sakatlık yaşayan Uduokhai'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı.



Habere göre; Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları sonrası Beşiktaş'ta Hatayspor maçında savunma hattında Emirhan Topçu ve Tayyip Talha görev yapacak.

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın sakatlığının şokunu yaşayan Beşiktaş 'ta Hatayspor maçı öncesi bir kötü gelişme daha yaşandı.Milliyet'in haberine göre;