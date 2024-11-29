Beşiktaş'ta başkanlık koltuğu Hüseyin Yücel'e ait

Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel'in önderliğinde göreve devam etme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta başkanlık koltuğu Hüseyin Yücel'e ait
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29 Kasım 2024 21:17
Son güncelleme 29 Kasım 2024 21:38
Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel'in önderliğinde eksiksiz olarak göreve devam etme kararı aldı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



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