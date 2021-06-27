Beşiktaş'ta B planı: Andros Townsend

Ghezzal'in bonservisi için Leicester 6, oyuncunun kendisi de 3.5 milyon Euro istiyor. Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde olan Towsend ile temasa geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta B planı: Andros Townsend
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27 Haziran 2021 12:02
Andros Townsend
Andros Townsend
Crystal Palace
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal problemi hala çözülebilmiş değil. Cezayirli sağ kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Leicester, ücrette indirime gitmiyor.

6 milyon Euro'da ısrar eden İngiliz kulübü oyuncunun piyasa değerini dikkate alarak daha fazla indirime yanaşmıyor. Bunun yanı sıra Ghezzal de yıllık 3.5 milyon Euro talep ediyor.

Rakamlar Beşiktaş yönetimi için fazla olunca da Siyah-Beyazlı kurmaylar, borservisi elinde olan Andros Townsend'in menajeri ile temasa geçti.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve 13 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Crystal Palace Townsend'in ücretinde bir miktar indirime gitmesi halinde anlaşma sağlanabileceği bilgisi geldi.

Ancak Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetiminin ilk tercihi olarak gündemdeki yerini koruyor.



 

 


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