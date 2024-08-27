Beşiktaş'ta ayrılık krizi: Aboubakar

Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği oyuncuların başında Vincent Aboubakar geliyor.
Yönetimin ayrılık kararını kendisine bildirdiği Aboubakar, gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'tan ayrılmayı kabul etmedi.
Kamerunlu golcü her ne kadar Beşiktaş'ta kalıp kontratında yazan ücreti alma konusunda diretse de Beşiktaş yönetimi Kamerunlu oyuncuyla yollarını ayırmakta kararlı.
32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Yönetimin ayrılık kararını kendisine bildirdiği Aboubakar, gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'tan ayrılmayı kabul etmedi.
Kamerunlu golcü her ne kadar Beşiktaş'ta kalıp kontratında yazan ücreti alma konusunda diretse de Beşiktaş yönetimi Kamerunlu oyuncuyla yollarını ayırmakta kararlı.
32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.