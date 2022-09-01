Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir taraftan da bazı isimlerle yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı takımda forma giyen Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar 1 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti.



KENAN KARAMAN, SCHALKE İLE ANLAŞTI



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'ya yeniden dönen Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Kenan Karaman, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.



3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK



Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ifade edilen Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti. Öte yandan Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan ayrılırken 900 milyon TL'den vazgeçtiği bildirildi.







