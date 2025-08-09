10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ta artılar ve eksiler belli oldu

Beşiktaş'ın St Patrick's karşısında elde ettiği 4-1 galip ayrıldığı karşılaşma, siyah-beyazlıların hem güçlü hem de zayıf yönlerini işaret etti.

calendar 09 Ağustos 2025 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 10:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta artılar ve eksiler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde St Patrick's karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet, Shaktar Donetsk'e elenilmesinden sonra siyah-beyazlılar için olumsuz havanın dağılmasında pay sahibi oldu.

Beşiktaş, İrlanda'da Konferans Ligi 3. tur elemesinde önemli bir avantaj elde ederken Tammy Abraham ise performansıyla övgüleri topladı. Hazırlık maçları ile birlikte Beşiktaş'ta 3 maça çıkan oyuncu, St Patrick's karşısındaki hat-trick ile birlikte gol sayısını 4 e yükseltti.

MUCI VA MARIO'DA BEĞENİLDİ


Beşiktaş'ın Dublin'de oynanan karşılaşmada kanat pozisyonlarında oynattığı Joao Mario ve Ernest Muci'de performansları ile taraftarlardan taktir topladı.

Siyah-beyazlılar'ın Portekizlisi Joao Mario, bu maçta 1 gol ve 1 asistlik performansta bulundu.

İKİNCİ YARI BEŞİKTAŞ'A UYARICI

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansına kıyasla ikinci yarısı daha durgun geçti.

Siyah-beyazlılar'ın St Patrick's e ikinci yarıda pozisyonlar vermesi Beşiktaş için uyarıcı etkide bulundu.

Bu kısımda verilen pozisyonlar ise Serdal Adalı yönetiminin transferde çalışmalarını hızlandırması gerektiğine bir işaret oldu.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.