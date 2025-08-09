Beşiktaş'ta artılar ve eksiler belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde St Patrick's karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet, Shaktar Donetsk'e elenilmesinden sonra siyah-beyazlılar için olumsuz havanın dağılmasında pay sahibi oldu.
Beşiktaş, İrlanda'da Konferans Ligi 3. tur elemesinde önemli bir avantaj elde ederken Tammy Abraham ise performansıyla övgüleri topladı. Hazırlık maçları ile birlikte Beşiktaş'ta 3 maça çıkan oyuncu, St Patrick's karşısındaki hat-trick ile birlikte gol sayısını 4 e yükseltti.
MUCI VA MARIO'DA BEĞENİLDİ
Beşiktaş'ın Dublin'de oynanan karşılaşmada kanat pozisyonlarında oynattığı Joao Mario ve Ernest Muci'de performansları ile taraftarlardan taktir topladı.
Siyah-beyazlılar'ın Portekizlisi Joao Mario, bu maçta 1 gol ve 1 asistlik performansta bulundu.
İKİNCİ YARI BEŞİKTAŞ'A UYARICI
Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansına kıyasla ikinci yarısı daha durgun geçti.
Siyah-beyazlılar'ın St Patrick's e ikinci yarıda pozisyonlar vermesi Beşiktaş için uyarıcı etkide bulundu.
Bu kısımda verilen pozisyonlar ise Serdal Adalı yönetiminin transferde çalışmalarını hızlandırması gerektiğine bir işaret oldu.
