11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Beşiktaş'ta Amir'e ligden talip

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Beşiktaş'ta takıma gelecek isimlerin yanında ayrılacak futbolcular da şekilleniyor.

Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Amir Hadziahmetovic'in ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN TALİP

Boşnak futbolcu ile Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ilgileniyor. Karadeniz ekibi Amir'in transferi için Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.

Oyuncu ile aynı zamanda Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler var.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
