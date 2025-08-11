Beşiktaş'ta Amir'e ligden talip

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Beşiktaş'ta takıma gelecek isimlerin yanında ayrılacak futbolcular da şekilleniyor.
Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Amir Hadziahmetovic'in ayrılması bekleniyor.
SÜPER LİG'DEN TALİP
Boşnak futbolcu ile Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ilgileniyor. Karadeniz ekibi Amir'in transferi için Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.
Oyuncu ile aynı zamanda Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler var.
