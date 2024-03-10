Beşiktaş'ta Al-Musrati'den özel hazırlık

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle eleştirilen Al-Musrati'nin transfer öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle %100 performansına ulaşamadığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun özel antrenör tuttuğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al-Musrati'den özel hazırlık
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10 Mart 2024 10:50
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle eleştirilen Al-Musrati ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Al Musrati, Galatasaray maçındaki performansı nedeniyle eleştirilmişti.

Ödenen bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapılan Al-Musrati, transfer olmadan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle yüzde yüz performansa ulaşamadı.

ÖZEL ANTRENÖR TUTTU

Deneyimli futbolcunun özel antrenör tuttuğu ve İstanbul'da bu antrenörle birlikte çalışmalar yaptığı öğrenildi.  

 
 

 

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