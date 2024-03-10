Beşiktaş'ta Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle eleştirilen Al-Musrati ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Al Musrati, Galatasaray maçındaki performansı nedeniyle eleştirilmişti.
Ödenen bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapılan Al-Musrati, transfer olmadan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle yüzde yüz performansa ulaşamadı.
ÖZEL ANTRENÖR TUTTU
Deneyimli futbolcunun özel antrenör tuttuğu ve İstanbul'da bu antrenörle birlikte çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Al Musrati, Galatasaray maçındaki performansı nedeniyle eleştirilmişti.
Ödenen bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapılan Al-Musrati, transfer olmadan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle yüzde yüz performansa ulaşamadı.
ÖZEL ANTRENÖR TUTTU
Deneyimli futbolcunun özel antrenör tuttuğu ve İstanbul'da bu antrenörle birlikte çalışmalar yaptığı öğrenildi.