Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, ibra edildi!

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verdi.



Yapılan oylamanın ardından Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi.



Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı.



MESUT URGANCILAR KONUŞTU, GERGİNLİK ÇIKTI



Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar'ın "Çok yukarıdan bakıyorlar" açıklamaları sonrasında cevap hakkı doğduğu için söz aldı.



Urgancılar, "Sakın ha beni, Beşiktaş'ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka hiçbir şeyim yok, kimseye de borcum yok." ifadelerini kullandı.



Bu sözlerin ardından Beşiktaş Kongre Divan Başkanlığı, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar'ın "kongreyi provake etmesi" nedeniyle güvenlikler eşliğinde salonun dışına çıkarılmasını istedi. Dizdar, bugünün kongre faaliyetlerine katılmaktan oy çokluğuyla men edildi.



"BANA NEDEN DAVA AÇMADINIZ?"



Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman yönetiminde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ için konuşan Mahmutyazıcıoğlu, "Sayın yöneticim (Emre Kocadağ) 2 milyon ile ilgili bana niye dava açmadınız. Bak sayın Ahmet Nur Çebi bana dava açtı. Siz niye açmadınız? Arkadaş aha sana cumhuriyet savcılığı orada ben yazılı olarak hepsini buraya teslim edeceğim. Türkiye'nin en büyük vakıflarından birininin şöförü Yeşilköy'deki bankanın önüne gelip aldı. KPMG raporunda algı yapılıyor. Raporda Fulya yok. İbranın önemi yok, önemli olan itibar. Benim çocuklarıma bırakacağım demir fabrikalarım, holdinglerim yok. Benim bir tane itibarım var." dedi.



EMRE KOCADAĞ'DAN CEVAP



Fikret Orman yönetiminde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları sonrası söz alan Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ cevap verdi.



Kocadağ'ın sözleri şu şekilde;



"Şafak Bey, Fikret Orman gibi bırakıp gitmesin. beklesin ve dinlesin. Fikret Orman gibi bırakıp, gitme! Algı yapma! Senin bize attığın çamurlar bize zaten bulaşmaz, bizi tanıyan tanıyor. "Para nerede?" diye soruyorlar, haklılar. Bu para senin paran mı, usulünle kestin mi faturayı? Usulüyle kestiysen o parayı kime verdin? Ben seni tanımıyorum bile. Sen bana bırak para vermeyi, bir tane çay ısmarladın mı acaba? Seninle bir dakika muhabbetimiz var mı? Beni bu işe çekmeye çalışmanın mantığını da anlıyorum. Ben gereğini yapacağım. Siz bu fatura olaylarını, 100 milyonlarca euro'yu dışarı çıkarmak için tezgah yapıp, oradan oraya verdiyseniz bilmiyorum. Onun hesabını da sen ve senin başkanın verir. Hesabı vermesi gereken, Fikret Orman'ın kendisidir. Sana o parayla ilgili bir talimat verdiyse hesabını gidip ondan sorabilirsin. Çamur at izi kalsın olmaz."







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