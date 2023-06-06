Beşiktaş'ta Aboubakar rekora koşuyor

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta 13 gol atan Vincent Aboubakar, son beş karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırdı. 2007-2008'den bu yana üst üste altı lig maçında gol sevinci yaşayan sadece iki Beşiktaş oyuncusu bulunuyor.
Daha önce Mario Gomez, Nisan ile Mayıs 2016 arasında bu şekilde bir performans ortaya koymuştu. Burak Yılmaz da Mart ile Nisan 2019 arasında aynı formu sergilemişti. İkinci Beşiktaş döneminde harikalar yaratan başarılı oyuncu, Konya maçına da aynı hedefle hazırlanıyor. Aboubakar sezonu golle tamamlayarak takımının ikinci olmasına katkı sağlamak istiyor.
HOCASININ GÖZDESİ
Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de tüm hücum planlarını Aboubakar merkezinde yapıyor. Deneyimli teknik adam, bu konuda Aboubakar'la da sık sık görüşmeler yaparak oyuncusunun özgüvenini artırmaya çalışıyor.
Daha önce Mario Gomez, Nisan ile Mayıs 2016 arasında bu şekilde bir performans ortaya koymuştu. Burak Yılmaz da Mart ile Nisan 2019 arasında aynı formu sergilemişti. İkinci Beşiktaş döneminde harikalar yaratan başarılı oyuncu, Konya maçına da aynı hedefle hazırlanıyor. Aboubakar sezonu golle tamamlayarak takımının ikinci olmasına katkı sağlamak istiyor.
HOCASININ GÖZDESİ
Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de tüm hücum planlarını Aboubakar merkezinde yapıyor. Deneyimli teknik adam, bu konuda Aboubakar'la da sık sık görüşmeler yaparak oyuncusunun özgüvenini artırmaya çalışıyor.
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