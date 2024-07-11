Beşiktaş'ta 7 yabancının bileti kesildi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde hızını yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler için de planlamalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 7 yabancının bileti kesildi
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11 Temmuz 2024 08:45
Kadrosunu güçlendirerek 2024- 2025 sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, bir taraftan da yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışacak. Şu anda mevcut kadroda tam 19 sözleşmeli yabancı futbolcusu olan Siyah-Beyazlılar, yoğun bir mesai harcayacak.

7 YABANCININ BİLETİ KESİLDİ

Hem yeni gelen 12 yabancı kuralına uygun bir kadro yapısı hazırlamak isteyen Beşiktaş Yönetimi hem de takıma artık direkt katkı verecek isimlerle yola devam edecek. Geçen yıllardaki hatalardan ders çıkaran Kartal, bu yönde hareket ediyor. Ante Rebic, Alex Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey, Ajdin Hasic, Javi Montero, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle yollar ayrılacak.

MONTERO İÇİN 2 TALİP BİRDEN

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Francisco Montero için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun, İspanya'dan 2 kulübün radarında olduğu öne sürüldü. Espanyol ve Alaves'in Francisco Montero ile ilgilendiği aktarıldı. Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusunun ayrılığı konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor. 

 
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