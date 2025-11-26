26 Kasım
Beşiktaş'ta 12 puanlık kahır

Beşiktaş, bu sezon 13 maçın 10'unda öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü 5 kez koruyabildi, 12 puan kaybederek zirve yarışından uzaklaştı ve özellikle iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

26 Kasım 2025
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta 12 puanlık kahır
Süper Lig'de ilk 13 haftada 21 puanla 7. sırada kalan Beşiktaş, büyük bir üzüntü yaşıyor.

Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde olan Kartal, özellikle öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamayarak sıkıntı çekti. Beşiktaş ligde 13 maçın 10'unda öne geçen taraf oldu. Kartal söz konusu 10 maçın 5'ini kazanarak hanesine 15 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 5 maçta ise öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 12 puan yitirdi. Söz konusu 12 puanlı kayıp zirve yarışında ciddi anlamda belirleyici oldu ve şampiyonluk yarışında önemli hasar verdi. Kartal diğer 3 maçın 2'sini mağlup tamamladı ve Başakşehir mücadelesinde de geriden 1-0'dan geri gelip 2-1 galip tamamladı.

5 MAÇI KAZANDI


Beşiktaş, ligde öne geçtiği 5 maçı galip tamamladı. Beşiktaş, Eyüpspor (2-1), Kayserispor (4-0), Kocaelispor (3-1), Konyaspor (2-0) ve Antalyaspor (3-1) karşılaşmalarında öne geçip skoru koruyup 3 puanı aldı.

SADECE BAŞAKŞEHİR

Kartal, bu sezon ligde sadece bir kez geriye düştüğü maçı çevirebildi. Kartal, üçüncü haftada sahasında oynadığı karşılaşmada 1-0 geriye düşse de 2-1 kazanmasını bildi

İÇ SAHADA ÜZÜNTÜ

Kartal, evinde oynadığı 6 maçın 3'ünü kazansa da son 3 maçta öne geçmesine rağmen kazanamadı. Beşiktaş, sahasında G.Birliği, Fenerbahçe ve Samsun'a karşı üstünlüğünü koruyamadı. Sergen Yalçın'ın ekibi, G.Birliği önünde 1-0'dan 2-1, F.Bahçe karşısında 2-0'dan 3-2 mağlup oldu. Samsunspor önünde de 1-0'dan 1-1'e geldi skor. Beşiktaş evinde oynadığı son 3 iç saha maçında 8 puan kaybetti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
