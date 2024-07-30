Beşiktaş, son provadan galip ayrıldı

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi çıktığı son hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, son provadan galip ayrıldı
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30 Temmuz 2024 19:44
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 19:47
Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi çıktığı son hazırlık maçında Suat Kaya'nın ekibi Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 44. dakikada Jackson Muleka ve 79. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydederken, Sakaryaspor'un golünü 38. dakikada Demir Ege Tıknaz kendi ağlarına gönderdi.

Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Al Musrati gibi isimler maçta forma giymedi.

Beşiktaş bir sonraki maçında sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te karşılaşacak.

 

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