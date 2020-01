Beşiktaş Sompo Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yendi.Grubunda 7. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, play-off'lara kalmayı garantiledi.Rakibinin hızlı hücumları karşısında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 8-3 geriye düştü. Neptunas'ın alan savunmasına Gotcher'ın 5 sayısıyla yanıt veren siyah-beyazlı takım, Djurisic'in smaç basketiyle 6. dakikada 10-9 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, Gotcher'ın uzak mesafeden 3 sayılık basketiyle ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci periyodunda McKissic ve Burak Can ile etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 38-33 önde gitti.İkinci yarının başında dengesiz hücumlar yapan ve sayı üretmekte zorlanan siyah-beyazlı ekip, Gailius'un basketine engel olamayınca 24. dakikada 41-40 geriye düştü. McKissic'in devreye girmesiyle hücumda etkili olmaya başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, bu oyuncunun 3 sayılık basketiyle aynı dakika içinde skoru lehine çevirdi: 46-41. Maçın üçüncü periyodu 53-47 Beşiktaş Sompo Sigorta'nın üstünlüğüyle tamamlandı.Beşiktaş Sompo Sigorta, Gailius'u savunmakta zorlanırken Neptunas bu oyuncunun basketleriyle 33. dakikada 56-56 beraberliği yakaladı. Ribauntlarda Samet ile etkili olan siyah-beyazlı takım, McKissic'in sayılarıyla 39. dakikada 70-63 üstünlük yakaladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı da 76-69 kazandı.Beşiktaş Sompo Sigorta'da Shaquielle McKissic 23 sayı ve 10 ribaunt, Toddrick Gotcher 19 sayı ve 12 ribanut, Samet Geyik ise 9 sayı ve 12 ribauntla etkili oldu.Karşılaşmanın devre arasında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenler için yardım organizasyonu düzenlendi.Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitimine 6 salise kala Beşiktaş Kulübünün organizasyonuyla sahaya atkı ve bere attı. İlk yarının bitmesinin ardından taraftarların atkı ve bere atması sürdü.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de sahaya atkı ile bere bıraktı.Siyah-beyazlı taraftarlar "Elazığ, Malatya üşüme Beşiktaş'ım seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar ayrıca tribüne "Sen ağlama dayanamam" yazılı pankart astı.Sahaya atılan bere ve atkılar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak.Bu arada karşılaşma öncesinde Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerle bir helikopter kazasında vefat eden NBA'in eski oyuncusu Kobe Bryant için saygı duruşunda bulunuldu.Beşiktaşlı taraftarlar, Çebi'ye destek verirken "Hesap sorsana Fikret Orman'dan hesap sorsana" şeklinde tezahürat yaptı.Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Boris Krejic (Slovenya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Beniamino Manuel Atard (İtalya)Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 19, İsmet Akpınar 2, Djurisic 6, McKissic 23, Samet Geyik 9, Oğuz Savaş 2, Burak Can Yıldızlı 15, Ömer Utku Al, Sabahattin Can Göndür, Birkan BatukNeptunas: Janavicius 9, Olisevicius 4, Gailius 30, Galdikas 8, Slavinskas 8, Williamson 6, Jogela 4, Sedekerskis1. Periyot: 17-15Devre: 38-333. Periyot: 53-47