Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-2'lik skorla kazandı.



Şanlıurfaspor, 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.



Şenol Güneş, 29. dakikada Dele Alli ve Atiba'yı oyundan alıp yerlerine Tayyip Talha ve Gedson'u oyuna sürdü. Dele Alli oyundan çıkarken Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.



İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Wout Weghorst'u da Salih Uçan'ın yerine oyuna sürdü. 59'da Muleka yerine de N'Koudou oyuna dahil oldu.



Bu değişiklikler sonrası baskısını iyice artıran Beşiktaş, 67 ve 69. dakikalarda Cenk Tosun'un üst üste gelen iki golüyle eşitliği sağladı.



73. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. 85. dakikada Wout Weghorst, turu garantiledi.



Beşiktaş, bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdırdı.



Siyah beyazlılar, bir sonraki maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak.



CENK TOSUN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollerini sürdürdü.



Güneş'in göreve gelmesinin ardından on bir kişilik kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligde HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarının ardından Şanlıurfaspor karşısında da fileleri havalandırdı.



Ümraniyespor'a 2, Galatasaray'a 1 gol atan Cenk Tosun, Şanlıurfaspor karşısında da ilk 2 golü kaydederek takımının tur atlamasında kilit rol oynadı.



DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYANLARA PLAKET



Beşiktaş Kulübü, Dünya Kupası'nda ülke milli takımlarının formasını giyen Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Georges-Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'e, Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde plaket verdi.



Başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyunculara çiçek ve plaket verirken, izinli olan Faslı futbolcu Romain Saiss'in plaketini kaptan Atiba Hutchinson aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Seyit Gazanfer'in ortasına Kemal Rüzgar penaltı noktası önünde vurarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1



15. dakikada Şanlıurfaspor'un ikinci golü geldi. Barış Gök'ün Rosier'den sıyrılarak ceza sahasına ortaladığı topu Kemal Rüzgar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2



42. dakikada sol taraftan Redmond'un kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkte topu kafayla arkaya aşırdı, Muleka'nın altı pas içindeki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.



43. dakikada Rosier'in ortasında Cenk Tosun'un arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.



67. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. N'Koudou'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2



69. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Ani gelişen Beşiktaş atağında Gedson Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun sol çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-2



73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Şanlıurfaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası Cenk Tosun'un topuk pasıyla soldan ceza sahasına giren N'Koudou şık bir plaseyle uzak direğin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2



85. dakikada Beşiktaş skoru 4-2 yaptı. Rosier sağdan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Weghorst'la buluşturdu. Hollandalı futbolcu ceza yayının önünden düzgün bir vuruşla golünü kaydetti: 4-2



Karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl Usta



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Dk. 29 Tayyip Talha Sanuç), Salih Uçan (Dk. 46 Weghorst), Muleka, Redmond, Dele Alli (Dk. 29 Gedson Fernandes), Muleka (Dk. 59 N'Koudou), Cenk Tosun



Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer (Dk. 77 Semih Karadeniz), Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Erkam Develi, Bünyamin Balat, Behlül Aydın (Dk. 59 Mustafa Durak), Mert Çapar (Dk. 77 Enes Tubluk), Kemal Rüzgar



Goller: Dk. 9 ve Dk. 15 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor), Dk. 67 ve Dk. 69 Cenk Tosun, Dk. 73 N'Koudou, Dk. 85 Weghorst (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 56 Emrecan Uzunhan, Dk. 61 Mehmet Yiğit (Beşiktaş)





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