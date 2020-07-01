Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak

31 Mayıs 2021 tarihine kadar mukavelesi bulunan Yalçın'ın kontratının uzatılması konusunda, yönetim kurulunun kendi arasında bir değerlendirme yapacağı vurgulandı.



Lig bitmeden...



Yeni bir kontrata sıcak bakan yönetimin, mevcut bir senelik kontratın en az iki, en fazla üç seneye çıkartılabileceği iddia edildi.



Önünde uzun bir sözleşme dönemi olması halinde hem şampiyonluk yarışını hem de genç oyuncu yetiştirmeyi aynı anda yürütme riskine girecek olan Sergen Yalçın'ın bu konuda yönetimde henüz bir talepte bulunmadığı belirtildi. Konu lig bitmeden netleşecek.



20

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 10 lig maçına çıktı. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yalçın, 20 puan topladı.



