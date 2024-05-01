Beşiktaş, Salih Özcan için harekete geçti

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Salih Özcan için harekete geçti
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01 Mayıs 2024 15:37
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 15:39
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem teknik direktör hem de transfer çalışmaları için Almanya'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. 

Borussia Dortmund ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan milli oyuncu, uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladı.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Hasan Arat ve ekibinin bu transfere yoğunlaştığı ve olumlu sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Dortmund ile 32 maça çıkan Salih Özcan, gol ya da asist katkısı yapamadı. 

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