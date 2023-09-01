Beşiktaş sahasında ön eleme maçlarını kaybetmiyor

UEFA Konferans Ligi'nde grup müsabakalarına adını yazdıran Beşiktaş, Türk takımları arasında elemelerde gösterdiği başarıyla tarihe geçti.
Siyah beyazlı takım, Avrupa kupaları tarihinde ön eleme aşamalarında iç sahada mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan takım olarak öne çıktı.
Beşiktaş çıktığı 25 ön eleme maçında 21 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakiplerini geride bıraktı.
Şenol Güneş'in öğrencileri, Konferans Ligi'nde de bu sezon Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i ikişer maçta da yenerek 6'da 6'yla gruplara adını yazdırmayı başardı.
Siyah beyazlı takım, Avrupa kupaları tarihinde ön eleme aşamalarında iç sahada mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan takım olarak öne çıktı.
Beşiktaş çıktığı 25 ön eleme maçında 21 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakiplerini geride bıraktı.
Şenol Güneş'in öğrencileri, Konferans Ligi'nde de bu sezon Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i ikişer maçta da yenerek 6'da 6'yla gruplara adını yazdırmayı başardı.