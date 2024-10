Süper Lig'e verilen milli arada, Beşiktaş 'ın birçok oyuncusu milli takımlarına katılmak üzere yola çıktı.Masuaku, Demokratik Kongo; Rashica, Kosova; Zaynutdinov, Kazakistan; Muçi, Arnavutluk; Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu ise Türkiye A Milli Takımı kadrolarına çağrıldı. Ayrıca Ndour, İtalya U21; Emir Yaşar ise Türkiye U19 takımlarına seçildi. Sakatlığı devam eden Mert Günok ise A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmezken, sakatlığı nükseden Mustafa Hekimoğlu Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.Masuaku'nun formasını giydiği Demokratik Kongo, grubunu namağlup lider tamamlayarak Afrika Uluslar Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazandı. Rashica ise Kosova'nın Avrupa Uluslar Kupası C Ligi'ndeki başarılarına önemli katkı sağladı. Kosova, aldığı galibiyetlerle B Ligi'ne yükselmek için playoff biletini garantiledi. Litvanya karşısında ikinci golün asistini yapan Rashica, Güney Kıbrıs maçının 16. dakikasında sakatlanarak yerini Muslija'ya bıraktı.Arnavutluk'un A Milli Takımı'nda oynayan Muçi, Çekya karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Arnavutluk, B Ligi'nden A Ligi'ne çıkma şansına sahip olduğu gibi, C Ligi'ne düşme riski de taşıyor. İtalya U21 takımında forma giyen Ndour ise takımın vazgeçilmezlerinden biri olarak gösteriliyor. İtalya U21, grubunu lider tamamlayarak Avrupa Ümitler Şampiyonası Finalleri'ne yükseldi.Zaynutdinov'un Kazakistan Milli Takımı, verdiği mücadeleye rağmen Avrupa Uluslar Kupası'nda B Ligi'nden C Ligi'ne düştü.Beşiktaş'tan A Milli Takım'a çağrılan Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu, Karadağ ve İzlanda maçlarında forma şansı bulamadı. Sezon boyunca Beşiktaş'ta da ilk 11 veya kulübeden oyuna girme fırsatları sınırlı olan bu iki oyuncunun, A Milli Takım'ın as oyuncuları karşısında ilerleyen dönemlerde forma bulmaları zor görünüyor. Türkiye U19 kadrosuna yükselen kaleci Emir Yaşar ise gelecek vaat eden yetenekler arasında yer alıyor.Türkiye U19 takımı, aldığı galibiyetlerle Elit Tur'a yükseldi. Bu arada kiralık olarak başka takımlarda oynayan Ege Tıknaz (Rio Ave) ve Emre Bilgin'in (Fatih Karagümrük) performansları, Türkiye U21 kadrosuna seçilmelerini sağladı. Mustafa Hekimoğlu'nun, Eylül ayında İzlanda maçında A Milli Takım'a çağrılmasına rağmen, Ekim ayında yeniden U21 kadrosuna dönmesi de dikkat çekici bir gelişmeydi.