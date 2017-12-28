Beşiktaş

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Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.TolgaNecipMitrovicFatihCanerTolgayOğuzhanOrkanArasMustafaNegredoKarcemarskasVrsajevicNumanMaxsöAnılTugayMusaÖzerSerdarRegattinCikalleshiSiyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.Kupaya bu sezon 5. turdan katılan, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda'ın rakibi oldu.İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı5-1 kazandı.Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak.Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı.2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.