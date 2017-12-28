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Beşiktaş-Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'u konuk edecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Beşiktaş-Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler
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28 Aralık 2017 07:35
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Tolga
Necip
Mitrovic
Fatih
Caner
Tolgay
Oğuzhan
Orkan
Aras
Mustafa
Negredo

Osmanlıspor

Karcemarskas
Vrsajevic
Numan
Maxsö
Anıl
Tugay
Musa
Özer
Serdar
Regattin
Cikalleshi

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.

Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. 

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.

- Kupada 3. eşleşme

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı. 

2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.

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