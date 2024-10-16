Beşiktaş orta sahasında normale dönüş!

Beşiktaş'ta Musrati'nin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından orta alanda sezon başından beri devam eden ikilinin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş orta sahasında normale dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2024 19:00
Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Musrati, Süper Lig'deki Kayserispor ve Gaziantep FK ile Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti.

3 maçta da Gedson Fernandes'in yanında Cher Ndour görev alırken Musrati de milli arada idman eksiğini kapattı.

Libyalı futbolcunun Konyaspor maçıyla formasına kavuşması beklenirken orta alanda da sezon başından beri devam eden Gedson - Musrati ikilisi yeniden sahne alacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 12 maçın 9'una Gedson ile Musrati ikilisi ile başlarken Beşiktaş bu maçlarda sadece Ajax'a mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 9 maçın 6'sını kazanırken 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Musrati çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery