Beşiktaş, Onur Bulut'u açıkladı!

Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Onur Bulut'u açıkladı!
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08 Şubat 2023 18:59
Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u transfer etti.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİSPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA!

Sözleşmesini 3 yıl uzatan Kayserispor'un yıldız oyuncusu Onur Bulut, avukatı aracılığı ile sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini kulübe bildirdi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, konu hakkında şunları söyledi:

"Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen BÜYÜK kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız."


"BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMINI KINIYORUM"

Samet Koç ayrıca, "Ülkemizin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş kulübünün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz diye uğraştayız. Kayseri'de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş kulübünün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği milletimizin yasının bittiği günlerde konuyla alakalı açıklama yapacağız." şeklinde bir paylaşım yaptı.

HABER: FARUK AYDEMİR

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