Beşiktaş, Oğuz Aydın transferini bitiriyor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ G.SARAY'I GEÇTİ
Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya Sarı-kırmızılılar 4 milyon Euro teklif etti. Siyah-beyazlılar ise 3 milyon euro bonservis bedeli, 2 milyon euro bonus, artı sonraki satıştan pay önerildi. Üstüne üstlük bir oyuncu da takasta teklif edildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
SEZON RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ G.SARAY'I GEÇTİ
Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki genç oyuncuya Sarı-kırmızılılar 4 milyon Euro teklif etti. Siyah-beyazlılar ise 3 milyon euro bonservis bedeli, 2 milyon euro bonus, artı sonraki satıştan pay önerildi. Üstüne üstlük bir oyuncu da takasta teklif edildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
SEZON RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asist kaydetti.