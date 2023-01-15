Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı 5 sayı farkla geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 65-60 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Sezer Bor
Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 7, Thomas 13, Nelson 12, Derin Yaya 12, Duygu Özen, Elif Emirtekin, İlayda Güner 2
Beşiktaş: Evans 29, Elif Bayram 4, Billings 12, Melek Uzunoğlu, Reimer 15, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik 3
1. Periyot: 17-15
Devre: 35-28
3. Periyot: 43-48
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Sezer Bor
Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 7, Thomas 13, Nelson 12, Derin Yaya 12, Duygu Özen, Elif Emirtekin, İlayda Güner 2
Beşiktaş: Evans 29, Elif Bayram 4, Billings 12, Melek Uzunoğlu, Reimer 15, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik 3
1. Periyot: 17-15
Devre: 35-28
3. Periyot: 43-48
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