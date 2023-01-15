Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı 5 sayı farkla geçti

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin deplasmanda Nesibe Aydın'ı 65-60 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı 5 sayı farkla geçti
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15 Ocak 2023 19:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 65-60 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Sezer Bor

Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 7, Thomas 13, Nelson 12, Derin Yaya 12, Duygu Özen, Elif Emirtekin, İlayda Güner 2

Beşiktaş: Evans 29, Elif Bayram 4, Billings 12, Melek Uzunoğlu, Reimer 15, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik 3

1. Periyot: 17-15

Devre: 35-28

3. Periyot: 43-48

 

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