17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
14:35
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Beşiktaş, nabız yokluyor: Matthis Abline!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Nantes forması giyen Matthis Abline'nin şartlarını sordu.

calendar 17 Haziran 2025 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, nabız yokluyor: Matthis Abline!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Matthis Abline'i transfer gündemine aldı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Siyah- beyazlı yönetim, 22 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklarken Nantes cephesi en az 15 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.

İNDİRİM HALİNDE HAREKETE GEÇİLECEK

Beşiktaş, bu rakamda indirim sağlanması halinde transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Abline, sol kanatta da forma giyebiliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 11 gol, 2 asist kaydetti. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.