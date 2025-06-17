Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Matthis Abline'i transfer gündemine aldı.
15 MİLYON EURO BONSERVİS
Siyah- beyazlı yönetim, 22 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklarken Nantes cephesi en az 15 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.
İNDİRİM HALİNDE HAREKETE GEÇİLECEK
Beşiktaş, bu rakamda indirim sağlanması halinde transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Abline, sol kanatta da forma giyebiliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 11 gol, 2 asist kaydetti.
15 MİLYON EURO BONSERVİS
Siyah- beyazlı yönetim, 22 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklarken Nantes cephesi en az 15 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.
İNDİRİM HALİNDE HAREKETE GEÇİLECEK
Beşiktaş, bu rakamda indirim sağlanması halinde transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Abline, sol kanatta da forma giyebiliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 11 gol, 2 asist kaydetti.
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