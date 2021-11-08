Beşiktaş milli arada güç toplayacak!

Milli araya 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti sebebiyle üzgün giren Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 2 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirip çıkışa geçmeyi hedefliyor.



Sakatlıktan dönen futbolculardan özellikle Alex Teixeira'nın Trabzonspor mücadelesindeki performansından memnun olmayan teknik ekip, Brezilyalı futbolcu başta olmak üzere birçok isim için özel çalışma yapacak. Takım antrenmanlarına ek olarak birçok isme özel idman programı hazırlanıp Milli ara sonrasında güçlü bir şekilde lig yarışına geri dönülmesi hedefleniyor.



Can da geri dönüyor



Hatayspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle takımının Sporting ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Michy Batshuayi'nin bu hafta içinde tedavi programının tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor. Belçikalı golcüyle birlikte Sporting maçında sakatlanan Can Bozdoğan'ın da ekibe geri dönmesi bekleniyor. Milli arayı güç toplama arası olarak gören teknik ekip, iyi hazırlanıp Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir çıkış yapmayı amaçlıyor.



