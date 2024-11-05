Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü sahasında İsveç temilcisi Malmö ile 7. randevusuna çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya
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05 Kasım 2024 11:23
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü Malmö'yü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

AVRUPA'DA İLK GALİBİYET DEPLASMANDA GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

MALMÖ'NÜN DE TEK GALİBİYETİ VAR

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. 

 
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