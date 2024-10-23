Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Fransız ekiplerinden Lyon'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
ERSİN DESTANOĞLU KADRODA
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda son antrenmanda takımla çalışmalara katılan Ersin Destanoğlu yer aldı.
4 EKSİK
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunanan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal yer almadı.
LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon ile 24 Ekim Perşembe saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
ERSİN DESTANOĞLU KADRODA
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda son antrenmanda takımla çalışmalara katılan Ersin Destanoğlu yer aldı.
4 EKSİK
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunanan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal yer almadı.
LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon ile 24 Ekim Perşembe saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle: