Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

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Beşiktaş, Lyon maçı kamp kadrosunu açıkladı
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23 Ekim 2024 13:57
Son güncelleme 23 Ekim 2024 14:10
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Fransız ekiplerinden Lyon'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

ERSİN DESTANOĞLU KADRODA

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda son antrenmanda takımla çalışmalara katılan Ersin Destanoğlu yer aldı.

4 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunanan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal yer almadı.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon ile 24 Ekim Perşembe saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:



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