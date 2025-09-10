09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Beşiktaş, Laporte transferinde mutlu sona yakın!

Beşiktaş, Al Nassr forması giyen stoper Aymeric Loperte'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Beşiktaş, Laporte transferinde mutlu sona yakın!
Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Aymeric Laporte'nin transferinde mutlu sona yakın.

Paulista'nın sık sık sakatlanması, Udokhai'nin beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle savunmanın göbeğine ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Al Nassr ile büyük oranda el sıkıştı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI


İki kulüp arasında yapılan son anlaşmaya göre Beşiktaş, Laporte'nin 13 milyon euroluk yıllık ücretinin yarısı ödenecek.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Herhangi bir kiralama bedeli olmayacak. Kartal önümüzdeki sezon İspanyol stoperi renklerine katmak isterse satın alma opsiyonu 15 milyon euro.

Eski takımı Athletic Bilbao'ya transferi, evrakların yetişmemesi nedeniyle iptal olan 31 yaşındaki yıldız, kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın deneyimli savunmacıyı takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. 

