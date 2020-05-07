Beşiktaş, Karius'un peşini bırakmıyor

Loris Karius, Beşiktaş'a transfer olduğundan itibaren performansıyla saç baş yoldurmuştu. Öyle ki siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'taki 20 yılın en kötü kaleci performansına imza atan Karius'un sözleşmesinin sona ermesini dört gözle bekliyordu. İki sezon önce Fabri'nin gidişinden sonra Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Alman file bekçisinin ayrılığı bile siyah-beyazlıları sevindiremedi. Alacaklarını gerekçe göstererek kulübü önce FIFA'ya şikâyet eden Karius, ardından sa sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Koronavirüs döneminde yaşananları fırsat bilerek takımdan ayrılan 26 yaşındaki kaleciye tepki çok büyük. Karius'un ligin oynanmadığı dönemin de parasını isteyerek kulübü FIFA'ya şikâyet etmesi üzerine siyah-beyazlılar da karşı atağa geçmeye karar verdi.Sözleşmesini feshetmesiyle Karius, haziran ayında kaldığı yerden başlaması planlanan lig maçlarının kalanında oynamayacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durum üzerine ilk olarak Karius'un bonservisine sahip olan Liverpool'la iletişime geçti ve kulübün yaşayabileceği zararlar konusunda hukuki hakların saklı olduğunu bildirdi. Ahmet Nur Çebi ve ekibi bununla da yetinmeyecek. Loris Karius'un, tüm dünyayı ve spor ekonomisini etkisi altına alan, Avrupa'nın yüksek gelirli kulüplerinin dahi futbolcuların yıllık ücretlerinde ciddi oranda indirime geçmesine sebep olan koronavirüs salgını döneminde, alacaklarını bahane ederek ve lig tamamlanmadan ayrılması da FIFA'ya şikâyet edilecek. Beşiktaş Kulübü'nün avukatlarının, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışmaya başladığı öğrenildi.Karius'un ayrılığından sonra Beşiktaş'ta gözler genç kalecilere çevrildi. Siyah-beyazlılarda ligin geri kalanında kaleyi Utku Yuvakuran ya da Ersin Destanoğlu koruyacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla iki genç kaleci, 12 Haziran'a kadar haftada sadece bir gün dinlendirilerek çalışmalarını sürdürecek. Şu anda Utku Yuvakuran'ın kale için bir numaralı aday olduğu biliniyor.Yeni kaleci arayan ve Sinan Bolat, Volkan Babacan, Jeroen Zoet ile görüşen Beşiktaş, listesine bir isim daha ekledi. Bursaspor forması giyen Çağlar Şahin Akbaba'nın transfer edilebileceği öğrenildi. Yirmi beş yaşındaki file bekçisinin adı geçtiğimiz sezon öncesi Galatasaray'la anılmış, transfer son anda gerçekleşmemişti.