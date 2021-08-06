Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı
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06 Ağustos 2021 20:56
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mesut Kır getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, 7 yıldır futbol akademimizde görev yapmakta olan Mesut Kır getirilmiştir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Mesut Kır'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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