30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başından bu yana kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
