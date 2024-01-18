Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde

EuroCup son 16 rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Tango Bourges Basket'e 79-76 mağlup oldu.
Ancak ilk maçı sahasında 9 sayı farkla kazanan Beşiktaş bu mağlubiyete rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Ancak ilk maçı sahasında 9 sayı farkla kazanan Beşiktaş bu mağlubiyete rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.