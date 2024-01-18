Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta Tango Bourges Basket'e 79-76 yenilmesine rağmen ilk maç avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde
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17 Ocak 2024 23:46
Son güncelleme 18 Ocak 2024 11:53
EuroCup son 16 rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Tango Bourges Basket'e 79-76 mağlup oldu.

Ancak ilk maçı sahasında 9 sayı farkla kazanan Beşiktaş bu mağlubiyete rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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