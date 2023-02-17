Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile yollarını resmen ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini feshetti
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17 Şubat 2023 12:29
Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın talebi üzerine ayrılık kararını kabul etti. Bu gelişmenin ardından fesih resmileşti.

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.



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