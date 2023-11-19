Beşiktaş, İzmit'te son periyotta yıkıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 69-60 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, İzmit'te son periyotta yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 18:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 69-60 yendi.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle oyundan diskalifiye edildi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova 3, Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Nared 13, Ferda Yıldız

Beşiktaş: Lazic 6, Krivacevic 4, Elif Bayram 14, Nogic 20, Li 10, Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 20-19

Devre: 33-29

3. Periyot: 47-50

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery