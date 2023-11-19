Beşiktaş, İzmit'te son periyotta yıkıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 69-60 yendi.
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle oyundan diskalifiye edildi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova 3, Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Nared 13, Ferda Yıldız
Beşiktaş: Lazic 6, Krivacevic 4, Elif Bayram 14, Nogic 20, Li 10, Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 20-19
Devre: 33-29
3. Periyot: 47-50
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle oyundan diskalifiye edildi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova 3, Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Nared 13, Ferda Yıldız
Beşiktaş: Lazic 6, Krivacevic 4, Elif Bayram 14, Nogic 20, Li 10, Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 20-19
Devre: 33-29
3. Periyot: 47-50
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