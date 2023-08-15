Beşiktaş istiyordu, Pirlo alıyor

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Roberto Pereyra, İtalya'dan ayrılmak istemiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Udinese'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'nın Sampdoria'ya transfer olabileceği yazıldı.
PIRLO İÇİN GİDEBİLİR
Serie B olmasına rağmen teknik direktörünün Andrea Pirlo olmasından dolayı Sampdoria'ya sıcak baktığı ifade edildi.
Ayrıca, henüz istediği teklifleri alamadığı için oyuncunun Udinese ile de sözleşme yenileme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş da oyuncu ile ciddi şekilde ilgilense de oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edemedi.
ROBERTO PEREYRA KİMDİR?
32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.
Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon ise Udinese formasıyla 36 maçta 5 gol 9 asist kaydetti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Udinese'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'nın Sampdoria'ya transfer olabileceği yazıldı.
PIRLO İÇİN GİDEBİLİR
Serie B olmasına rağmen teknik direktörünün Andrea Pirlo olmasından dolayı Sampdoria'ya sıcak baktığı ifade edildi.
Ayrıca, henüz istediği teklifleri alamadığı için oyuncunun Udinese ile de sözleşme yenileme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş da oyuncu ile ciddi şekilde ilgilense de oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edemedi.
ROBERTO PEREYRA KİMDİR?
32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.
Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon ise Udinese formasıyla 36 maçta 5 gol 9 asist kaydetti.