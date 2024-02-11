Beşiktaş'ın yeni transferlerinin gözü Santos'ta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi (yarın) deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Siyah-beyazlı takımda gözler yeni transferlerde olacak.
Düzenlenen törenle Beşiktaş'a katılan Ernest Muci ve Al-Musrati, teknik direktör Fernando Santos'un forma vermesi halinde yeni takımının formasını ilk kez giymiş olacak.
Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall ise Antalyaspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.
2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Siyah-beyazlı takımda gözler yeni transferlerde olacak.
Düzenlenen törenle Beşiktaş'a katılan Ernest Muci ve Al-Musrati, teknik direktör Fernando Santos'un forma vermesi halinde yeni takımının formasını ilk kez giymiş olacak.
Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall ise Antalyaspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.