Genç Türkler, Avrupa futbolunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ardındanSon 4 maçta 5 gol ve 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcuyu, Bundesliga ekiplerivescoutlar aracılığı ile mercek altına aldı. Oyuncuyu büyük potansiyel olarak listesine dahil eden son takım ise İspanyol deviSiyah-beyazlı ekipte gösterdiği çıkış sonrası öncelikle 11'de forma giymeye devam etmeyi ardından performansını artırarak Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayı hedefleyen Semih için Beşiktaş yönetimi kapıları kapatmış durumda. Kulübün kurmayları ve camia, genç futbolcuyu takımın geleceği olarak görüyor ve çok daha iyi noktalara ulaşacağını düşünüyor. Bu nedenle rekor bonservisle yurt dışına gitme potansiyeline rağmen şu an için satışı gündemde yer almıyor.Genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.