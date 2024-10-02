Bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş sadece Avrupa Ligi'nde Ajax'a kaybetti.



Ligde bir haftayı bay geçen ve 6 maçta 16 puan toplayan siyah-beyazlı takım, şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yaparken özellikle hücum hattındaki oyuncularının performansıyla sonuç almayı başardı. Siyah-beyazlılarda takıma bu sezon katılan Ciro İmmobile ve Rafa Silva'nın yanı sıra Gedson Fernandes gol yükünü sırtlanmış durumda.



GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA



Kartal şu ana dek 27 gol atma başarısı gösterirken bunların 20'sini İmmobile, Gedson ve Rafa kaydetti. Ayrıca Rafa ve Gedson birbirleri dışında iki asiste daha imza atarak 22 golün katkısını vermiş oldu. Siyah beyazlıların geçen sezona göre hücum gücü üst seviyeye çıkarken, İmmobile de Kayseri deplasmanında attığı iki golle 6'yı bulup, 5 gollü Edin Dzeko (F.Bahçe) ve Figueiredo'yu (Başakşehir) geçerek ligin krallığına yükseldi. Gedson Fernandes ise kariyer sezonunu yaşıyor. Portekizli oyuncu bugüne dek 3 golden fazlasını attığı bir sezon yaşayamamıştı. Deneyimli isim şimdiden 6'yı bulup rekorunu iki katına çıkarmış durumda



