Beşiktaş'ın TFF'ye tepkisi sürüyor

TFF, çarşamba günü tüm Süper Lig ekiplerini Riva'ya davet etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu toplantıya katılmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın TFF'ye tepkisi sürüyor
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09 Nisan 2023 16:15
Beşiktaş'ın, Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan karar ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının ardından TFF'ye tepkisi devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki tüm ekipleri çarşamba günü Riva'ya davet etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise TFF'nin düzenleyeceği bu toplantıya katılmama kararı aldı.

NELER YAŞANDI?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içerisinde yaptığı açıklamada Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan hükmen mağlubiyet kararının değişmeyeceğini ve kararın aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, Beşiktaş, Büyükekşi'yi taraflı olmakla suçlayan bir metin paylaşmıştı.

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