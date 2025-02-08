Beşiktaş'ın soluna Emir Bars

Beşiktaş, PSV U21 takıımında oynayan gurbetçi Emir Bars için temaslarını hızlandırdı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Hollanda ekibinde 22 maçta 3 gol 6 asist yapan 19 yaşındaki Türk milli Emir, Bundesliga'da Frankfurt'un radarında olan özel bir yetenek...
DİĞER GURBETÇİ EMİRHAN DEMİRCAN
Beşiktaş'ın sol kanat transfer listesinde olan bir diğer isim de Emirhan Demircan. Genç oyuncu için de temaslar sürüyor.
Hollanda ekibinde 22 maçta 3 gol 6 asist yapan 19 yaşındaki Türk milli Emir, Bundesliga'da Frankfurt'un radarında olan özel bir yetenek...
DİĞER GURBETÇİ EMİRHAN DEMİRCAN
Beşiktaş'ın sol kanat transfer listesinde olan bir diğer isim de Emirhan Demircan. Genç oyuncu için de temaslar sürüyor.