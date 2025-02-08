Beşiktaş'ın soluna Emir Bars

Beşiktaş, PSV U21'de oynayan Emir Bars için Frankfurt'un da devreye girmesi üzerine temaslarını hızlandırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın soluna Emir Bars
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08 Şubat 2025 11:17
Son güncelleme 08 Şubat 2025 11:18
Beşiktaş, PSV U21 takıımında oynayan gurbetçi Emir Bars için temaslarını hızlandırdı.

Hollanda ekibinde 22 maçta 3 gol 6 asist yapan 19 yaşındaki Türk milli Emir, Bundesliga'da Frankfurt'un radarında olan özel bir yetenek...

DİĞER GURBETÇİ EMİRHAN DEMİRCAN

Beşiktaş'ın sol kanat transfer listesinde olan bir diğer isim de Emirhan Demircan. Genç oyuncu için de temaslar sürüyor.

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