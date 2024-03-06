Beşiktaş'ın rakibi Spar Girona

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Spar Girona'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Spar Girona
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06 Mart 2024 13:00
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında perşembe İspanya temsilcisi Spar Girona'yı konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü TSİ 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak.

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