BEŞİKTAŞ BÜTÇEYE UYGUN BİR İSİM ARIYOR

8+3 KURALI ÖNEMLİ NEDEN

KAAN AYHAN VE KORAY GÜNTER LİSTEDE

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından stoper pozisyonu için Romain Saiss'i transfer etti. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen siyah-beyazlılar, yerli transfere yönelecek. Beşiktaş'ın listesindeki iki yerli ortaya çıktı.Abdülkerim Bardakçı transferinde masadaki rakiplerle maddi anlamda yarışa girmek istemeyen ve bütçeye uygun bir isim arayan siyah-beyazlılar, golcü transferini bitirdikten sonra stoper bölgesine daha fazla vakit ayıracak.Mevcut kadrosunda genç oyuncu Serdar Saatçı'yı da bulunduran fakat tecrübeli bir yerli stopere öncelik veren Kartal, 8+3 kuralı çerçevesinde Türk oyuncuları daha çok savunmada kullanmak istiyor. Bu nedenle yerli stoper arayan siyah-beyazlılar, yurt dışındaki Türk oyuncularla da yakından ilgileniyor.İtalya'da Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ı uzun süredir liste başında tutan yönetimin, Verona'da top koşturan Koray Günter'i de koşulların oluşması halinde kadroya katabileceği ifade edildi.Kaan Ayhan için Sassuolo'dan geride bıraktığımız günlerde açıklama gelmişti. Sassuolo yetkilileri, "Kaan Ayhan için transfer teklifi aldık" derken, teklif yapan kulübün Trabzonspor olduğu ifade ediliyor.