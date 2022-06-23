Beşiktaş'ın hedefindeki iki yerli!

Beşiktaş, yabancı stoper transferi hakkını doldurdu. Siyah-beyazlılar, yerli futbolcular için devrede. Hedefteki isimler ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hedefindeki iki yerli!
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23 Haziran 2022 09:18
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından stoper pozisyonu için Romain Saiss'i transfer etti. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen siyah-beyazlılar, yerli transfere yönelecek. Beşiktaş'ın listesindeki iki yerli ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ BÜTÇEYE UYGUN BİR İSİM ARIYOR

Abdülkerim Bardakçı transferinde masadaki rakiplerle maddi anlamda yarışa girmek istemeyen ve bütçeye uygun bir isim arayan siyah-beyazlılar, golcü transferini bitirdikten sonra stoper bölgesine daha fazla vakit ayıracak.

8+3 KURALI ÖNEMLİ NEDEN

Mevcut kadrosunda genç oyuncu Serdar Saatçı'yı da bulunduran fakat tecrübeli bir yerli stopere öncelik veren Kartal, 8+3 kuralı çerçevesinde Türk oyuncuları daha çok savunmada kullanmak istiyor. Bu nedenle yerli stoper arayan siyah-beyazlılar, yurt dışındaki Türk oyuncularla da yakından ilgileniyor.

KAAN AYHAN VE KORAY GÜNTER LİSTEDE

İtalya'da Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ı uzun süredir liste başında tutan yönetimin, Verona'da top koşturan Koray Günter'i de koşulların oluşması halinde kadroya katabileceği ifade edildi.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Kaan Ayhan için Sassuolo'dan geride bıraktığımız günlerde açıklama gelmişti. Sassuolo yetkilileri, "Kaan Ayhan için transfer teklifi aldık" derken, teklif yapan kulübün Trabzonspor olduğu ifade ediliyor.



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