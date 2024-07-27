Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Gençlerbirliği

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Gençlerbirliği
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27 Temmuz 2024 09:27
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

Avusturya kampını tamamlamasının ardından Bandırmaspor'la golsüz berabere kalan Kartal'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi.

Ümraniyespor, Shakhtar ve Grazer'le hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçını kazanarak Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesi moral depolamak istiyor.

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.

3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor

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