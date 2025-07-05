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Beşiktaş'ın gündemindeki Bajo, Sırbistan yolcusu!

Beşiktaş'ın gündeminde olan genç oyuncu Mahmudu Bajo, Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

calendar 05 Temmuz 2025 17:05
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın gündemindeki Bajo, Sırbistan yolcusu!
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki Mahmudu Bajo, Sırbistan'a gidiyor.

Sırp basının haberine göre Kızılyıldız, Slovakya ekiplerinden Dunajska Streda ile yollarını ayıran Mahmudu Bajo ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sırp ekibi, Mahmudu Bajo için Dunajska kulübüne 1.7 milyon euro transfer ücreti ödeyecek. Bajo'nun yıllık maaşı ise 420 bin euro civarında olacak. Kızılyıldız, Bajo ile 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen resmi adımlar atılmadı. Kızılyıldız, gereken adımları atarak oyuncuyla anlaşmaya varan taraf oldu.

Geçtiğimiz sezon Dunajska Streda formasıyla 37 maça çıkan Bajo, 1 asist kaydetti.

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