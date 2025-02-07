TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmaları kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi.
Ali Kuçik sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.
Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi.
Ali Kuçik sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.